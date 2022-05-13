الخمر وحياة الفنادق في المنعرج الأخير لـ “الكالتشيو”

بلغت البطولة الإيطالية منعرجا حاسما، بِإجراء الجولة الـ 36 في فترة ما بين السبت والإثنين المقبلَين.

ويوجد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي، في رواق جيّد لِنيل لقب البطولة الإيطالية.

ويتبارى فريق “الروسونيري” بِميدانه مع نادي أطلنطا، مساء الأحد المقبل. وقبل ذلك، شدّدت السلطات المحلّية الإجراءات الأمنية، على غرار منع الأنصار من جلب الخمر إلى مدرجات ملعب “سان سيرو”، وأيضا الشهب النارية والمقذوفات الممنوعة.

ويُمكن لِفريق المدرب ستيفانو بيولي إحراز “السكوديتو” قبل الآوان، في حال فوزه على أطلنطا، وخسارة أو تعادل الإنتر في كالياري.

ولم يتذوّق الميلان حلاوة التتويج بِلقب بطولة إيطاليا، منذ 11 سنة خلت، وبِالضّبط منذ موسم 2010-2011، زمن المدرب ماسيميليانو ألّيغري.

وفي فريق نابولي، الذي يضمّ في صفوفه الجزائريَين المدافع فوزي غلام ومتوسط الميدان الهجومي آدم الوناس. أعابت الإدارة على مدرب لوتشانو سباليتّي تفضيل حياة الفنادق الفخمة، على النزول إلى الشارع.

وردّ التقني سباليتي في مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي بِنوع من المزاح. وقال إنه سيقتني حافلة تخييم، ويجوب بها شوارع وأزقّة نابولي في الموسم المقبل!

غير أن سباليتي استطرد، وأضاف بِنبرة جادّة، قائلا إن الابتعاد عن الجمهور، يُشعره بِالارتياح، ويُساعده على التركيز والعمل.