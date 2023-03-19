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الخميس أول أيام رمضان في هذه الدولة

الشروق أونلاين
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الخميس أول أيام رمضان في هذه الدولة

صرح عضو هيئة الاستهلال في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجة الإسلام علي رضا، بأن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك في إيران.  

وأعلنت إيران أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث سيكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة، يوم الأربعاء خلال الغروب.

 وحددت عدة دول عربية وإسلامية عن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان للعام 1444 هـ، ليكون يوم الخميس الموافق لـ  23 مارس هو أول أيام الشهر الفضيل، وآخر أيامه الخميس الموافق لـ 20 أفريل.

 ومن المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة ونصف في أول أيام شهر رمضان في الجزائر و غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، مع احتمال الزيادة او النقصان بضع دقائق بالتفاوت بين بلد وآخر.

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