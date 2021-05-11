الخميس أوّل أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

لجنة الأهلة:

أعلنت لجنة الاهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن غدا الأربعاء سيكون متمما لشهر رمضان، على أن يكون الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال.