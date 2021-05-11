لجنة الأهلة:
الخميس أوّل أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر
أعلنت لجنة الاهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن غدا الأربعاء سيكون متمما لشهر رمضان، على أن يكون الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال.
أعلنت لجنة الاهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن غدا الأربعاء سيكون متمما لشهر رمضان، على أن يكون الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.
عاجل الخميس أوّل أيام عيد الفطر المبارك في السعودية
مبارك عليكم العيد وتقبل الله منا ومنكم