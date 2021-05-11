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الجزائر
لجنة الأهلة:

الخميس أوّل أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

الشروق أونلاين
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الخميس أوّل أيام عيد الفطر المبارك في الجزائر

أعلنت لجنة الاهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن غدا الأربعاء سيكون متمما لشهر رمضان، على أن يكون الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال.

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التعليقات
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  • قوم تبع

    عاجل الخميس أوّل أيام عيد الفطر المبارك في السعودية

    0
  • سمير

    مبارك عليكم العيد وتقبل الله منا ومنكم

    0

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