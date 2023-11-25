-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
فلسطين
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الخيانة
باقي بوخالفة
2023/11/25
48
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
بعض الجامعات رفضت تسجيلهم في “ماستر2”.. طلبة ليسانس كلاسيك يحتجون
ورشة سرية لصناعة حلويات تقليدية خطيرة بالعاصمة
سكيكدة: إنقاذ 12 شخصا عالقا وإجلاء 20 عائلة بسبب الأمطار
“فقدت 40 فردا من أقاربي والفلسطينيون صابرون من أجل الأرض”
ضرورة الالتزام بالهوية المعمارية الجزائرية في أي تشييد عمراني
بن طالب: تطوير 102 خدمة رقمية ضمن بوابة قطاع العمل
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
رسميا.. انطلاق عملية بيع سيارات “شيري” وهذه أسعارها
2023/11/23
رياح عنيفة ستضرب هذه الولايات.. يحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية
2023/11/24
نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح قوية عبر 10 ولايات
2023/11/25
مُنافس الجزائر تعرّض لِسيل من الشّتائم لِدفعه إلى الرّحيل
2023/11/23
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية
2023/11/24
الرأي
المزيد
المنتخب بحاجة إلى حماية أكثر
ياسين معلومي
2023/11/25
5 أهداف لم يحققها الصهاينة
محمد سليم قلالة
2023/11/25
ها قد نزل الغيث.. فماذا نحن فاعلون؟!
سلطان بركاني
2023/11/25
هزيمةٌ أخرى للاحتلال
عبد الناصر بن عيسى
2023/11/24
الـ”بي بي” تحت الشجرة
عمار يزلي
2023/11/24