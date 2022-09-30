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“الخيش والخياشة” تتوج في مهرجان الإسكندرية الدولي والوزيرة تهنئ

الشروق أونلاين
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“الخيش والخياشة” تتوج في مهرجان الإسكندرية الدولي والوزيرة تهنئ
ح.م
أعضاء الفرقة بعد التتويج

فازت فرقة مسرحية جزائرية مساء الخميس بجائزة الحلول الخلاقة في الطبعة 12 لمهرجان الإسكندرية الدولي.

وعلى إثر ذلك هنأت وزيرة الثقافة “صورية مولوجي” فرقة “ملائكة الخشبة” بمناسبة فوزها بجائزة “الحُلول الخلاّقة” في الطّبعة 12 لمهرجان الإسكندرية الدولي، عن مسرحية “الخيش والخياشة”.

من جانبها نشرت الفرقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشور قالت فيه ” الحمد لله نعم الجزائر تتوج بالمركز الأول في جائزة ” الحلول الخلاقة ” في مهرجان الدولي بالإسكندرية في طبعته 12 بعنوان ” مسرح بلا إنتاج ”

وعرف المهرجان مشاركة 16 فرقة من مختلف الدول، كما عرف توزيع عدة جوائز في مجالات مختلفة.

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