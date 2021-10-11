-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وزارة النقل: 12 رحلة جديدة أسبوعيا نحو 6 وجهات دولية
رياضة

“الخيول” يريدون فوزا جديدا للإنفراد بالصدارة مؤقتا..

سليم.ع
  • 1024
  • 0
“الخيول” يريدون فوزا جديدا للإنفراد بالصدارة مؤقتا..
ح.م

يواجه منتخب بوركينافاسو الإثنين، منتخب جيبوتي على أرضية ميدان الملعب الكبير بمراكش، بداية من الساعة الثالثة زوالا، في مواجهة لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر.

ويسعى منتخب “الخيول” إلى تحقيق فوز جديد على منتخب جيبوتي، وبلوغ النقطة العاشرة، ما سيمكنه من الإنفراد مؤقتا بصدارة المجموعة الأولى، قبل مواجهة النيجر والجزائر أمسية الثلاثاء لحساب نفس الجولة.

وفاز منتخب بوركينافاسو على جيبوتي في الجولة الثالثة على جيبوتي بنفس الملعب، برباعية نظيفة، ما مكنه البقاء في الصدارة مع الجزائر برصيد 7 نقاط، مع أفضلية مريحة في فارق الأهداف للمنتخب الجزائري.

وكان مدرب بوركينافاسو كامو مالو قد أشاد بلاعبيه عقب الفوز الأول المسجل أمام جيبوتي، وأكد أن ما يهمه تحقيق الانتصارات حتى وإن كانت بأقل فارق.

مقالات ذات صلة
مدرب النيجر: منحنا “الخضر” كثيرا من الحلوى والهدايا!

مدرب النيجر: منحنا “الخضر” كثيرا من الحلوى والهدايا!

“الخضر” يلاحقون الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا في قائمة الأفضل

“الخضر” يلاحقون الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وإيطاليا في قائمة الأفضل

إعلامية فرنسية تنتصر للمنتخب الوطني وتُوبّخ ديلور

إعلامية فرنسية تنتصر للمنتخب الوطني وتُوبّخ ديلور

أتليتيكو مدريد وجوفنتوس يراقبان إسماعيل بن ناصر

أتليتيكو مدريد وجوفنتوس يراقبان إسماعيل بن ناصر

بلماضي يفتح باب العودة إلى “محاربي الصحراء” أمام غولام وبراهيمي

بلماضي يفتح باب العودة إلى “محاربي الصحراء” أمام غولام وبراهيمي

سليماني يحظى بمفاجأة من “الخضر”

سليماني يحظى بمفاجأة من “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد