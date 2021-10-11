“الخيول” يريدون فوزا جديدا للإنفراد بالصدارة مؤقتا..

يواجه منتخب بوركينافاسو الإثنين، منتخب جيبوتي على أرضية ميدان الملعب الكبير بمراكش، بداية من الساعة الثالثة زوالا، في مواجهة لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر.

ويسعى منتخب “الخيول” إلى تحقيق فوز جديد على منتخب جيبوتي، وبلوغ النقطة العاشرة، ما سيمكنه من الإنفراد مؤقتا بصدارة المجموعة الأولى، قبل مواجهة النيجر والجزائر أمسية الثلاثاء لحساب نفس الجولة.

وفاز منتخب بوركينافاسو على جيبوتي في الجولة الثالثة على جيبوتي بنفس الملعب، برباعية نظيفة، ما مكنه البقاء في الصدارة مع الجزائر برصيد 7 نقاط، مع أفضلية مريحة في فارق الأهداف للمنتخب الجزائري.

وكان مدرب بوركينافاسو كامو مالو قد أشاد بلاعبيه عقب الفوز الأول المسجل أمام جيبوتي، وأكد أن ما يهمه تحقيق الانتصارات حتى وإن كانت بأقل فارق.