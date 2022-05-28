“الخُضر”… عهد جديد

بلماضي يقود ثورة التغيير في بيت المحاربين

أحدث مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، ثورة في قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي أوغندا وتنزانيا، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023 المرتقبة بكوت ديفوار، حيث ولأول مرة منذ قدومه إلى “الخضر” وجه المسؤول الأول عن العارضة الفنية، الدعوة لـ7 لاعبين جدد دفعة واحدة، في محاولة منه لإعطاء نفس جديد لكتيبة “المحاربين”، بعد فشل التأهل لكأس العالم قطر 2022.

كشف بلماضي عبر الموقع الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، عن قائمة بـ25 لاعبا، استعدادا لخوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس إفريقيا 2023، حيث شهدت هذه القائمة تواجد 7 لاعبين جدد ويتعلق الأمر بكل من حارس أنجي الفرنسي أنتوني ماندريا والمدافع الأيمن الجديد لنادي ليل الفرنسي حكيم زدادكة والمدافع الأيسر لنادي بوافيستا البرتغالي يانيس حماش ولاعب كورتريك البلجيكي عبد القهار قادري ومهاجم نيس الفرنسي بلال براهيمي ووبلال عمراني قلب هجوم نادي كلوج الروماني ورياض بن عياد مهاجم وفاق سطيف والمحلي الوحيد في لائحة بلماضي، في وقت عرفت القائمة أيضا غياب العديد من الركائز أو على الأقل متعودين على التواجد ضمن القوائم الماضية، على غرار المدافع جمال بلعمري والمهاجم بغداد بونجاح والحارس ألكسندر أوكيدجة والمدافع مهدي تاهرات ورضا حلايمية وعدلان قديورة والسعيد بن رحمة وفريد بولاية وسفيان فغولي ومهدي زفان، ناهيك عن اللاعبين المصابين في صورة رياض محرز ويوسف عطال، كما قام بلماضي بإعادة لاعب خط الوسط آدم زرقان.

ويحضر بلماضي لبداية عهد جديد مع المنتخب الوطني، بعد نكسة “المونديال” والفشل في التأهل إلى دورة قطر بعد السقوط بعقر الديار أمام منتخب الكاميرون في مارس الماضي، وهذا من خلال دعم التشكيلة بلاعبين جدد، على مستوى مختلف المناصب، لتكوين مجموعة جديدة متعطشة لتحقيق الألقاب، على أمل يقدم هؤلاء الجدد الإضافة المرجوة منهم للتشكيلة الوطنية في المواعيد المقبلة.

وسيدخل أشبال المدرب بلماضي، في تربص تحضيري بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، قبل خوض المباراة الأولى بين الجزائر وأوغندا من تصفيات الـ”كان” يوم 4 جوان المقبل بملعب “5 جويلية الأولمبي” الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر، بدلا عن الملعب الجديد بوهران.بعدها يتنقل “الخضر” إلى دار السلام لمواجهة تنزانيا يوم 8 جوان بالملعب الوطني الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخب النيجر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق/ السعودية)، مصطفى زغبة (ضمك/ العربية السعودية)، انطوني ماندريا (نادي أنجي/ فرنسا).

الدفاع: عيسى ماندي (فياريال/ إسبانيا)، عبد القادر بدران (الترجي/تونس)، حكيم زدادكة (كليرمون فوت/ فرنسا)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي/تونس)، أحمد توبة (والويك/هولندا)، محمد توقاي (الترجي/تونس)، رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ/ ألمانيا)، يانيس حماش (نادي بوافيستا/ البرتغال).

وسط الميدان: راميز زروقي (تفينتي/هولندا)، آدم زرقان (شارل لوروا/ بلجيكا)، هشام بوداوي (نيس/ فرنسا)، سفيان بن دبكة (الفتح/ السعودية)، عبد القادر قادري (نادي كورتري/ بلجيكا)، اسماعيل بن ناصر (ميلان/إيطاليا).

الهجوم: يوسف بلايلي (بريست/فرنسا)، بلال براهيمي (أولمبيك نيس/ فرنسا)، رشيد غزال (بيشيكتاس/تركيا)، آدم وناس (نابولي/ إيطاليا)، محمد عمورة (لوغانو/ سويسرا)، إسلام سليماني (سبورتينغ لشبونة/ البرتغال)، بلال عمراني (نادي كلوج/ رومانيا)، رياض بن عياد (وفاق سطيف/ الجزائر).