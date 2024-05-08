الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج

قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية في حق كل من يخالف تعليمات الحج لهذا العام ويلجأ للسفر بدون تصريح، بغرامة لا تقل عن 10000 ريال سعودي.

وأعلنت الوزارة تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم من دون “تصريح حج” داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بمنطقة الرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك ابتداء من 2 جوان المقبل وإلى غاية 20 منه.



وأكدت الوزارة تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة 10.000 ريال على “مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي، ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا”.

وشددت الوزارة على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لضمان نجاح موسم الحج وأداء ضيوف الرحمان لنُسكهم بالأمن والطمأنينة.

يذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال، والمطالبة بمصادرة مركبته بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا لفترات يحددها القانون.