-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الداخلية السعودية تعلن عن ترتيبات بخصوص حج 2025

الشروق أونلاين
  • 51
  • 0
الداخلية السعودية تعلن عن ترتيبات بخصوص حج 2025
ح. م
صورة تعبيرية/أرشيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر بيان لها يوم أمس، السبت 12 أفريل، عن “ترتيبات وإجراءات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن”.

فبخصوص تنظيم دخول ومغادرة المعتمرين المملكة، حدد اليوم الأحد 13 أفريل آخر موعد لدخول المعتمرين المملكة، أما آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة: فحدد بيوم الثلاثاء 29 أفريل 2025.

أما بخصوص تنظیم دخول المقيمين إلى مدينة مكة المكرمة، اعتبارا من الأربعاء 23 أفريل، يُشترط لدخول العاصمة المقدسة تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو حج ساري المفعول، وفقا لذات المصدر.

كما أعلنت الداخلية السعودية في إعلانها عن إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك”، وهذا اعتبارا من الثلاثاء 29 أفريل حتى 10 جوان 2025.

كما نبهت وزارة الداخلية السعودية أنه يمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 29 أبريل 2025.

مقالات ذات صلة
للمرة الثالثة..بوتين يلتقي مبعوث ترامب لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

للمرة الثالثة..بوتين يلتقي مبعوث ترامب لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

همجية “لا مثيل لها”.. هذا ما فعله الاحتلال بمستشفى المعمداني (فيديو)

همجية “لا مثيل لها”.. هذا ما فعله الاحتلال بمستشفى المعمداني (فيديو)

الأونروا: غزة تقترب من “المجاعة الشديدة”

الأونروا: غزة تقترب من “المجاعة الشديدة”

أبو عبيدة يشيد بصواريخ الحوثيين

أبو عبيدة يشيد بصواريخ الحوثيين

“جاهزون لصفقة شاملة”

“جاهزون لصفقة شاملة”

تهوّر انقلابيّي مالي سيحرق المنطقة ويغرق الساحل في الفوضى

تهوّر انقلابيّي مالي سيحرق المنطقة ويغرق الساحل في الفوضى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد