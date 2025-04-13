الداخلية السعودية تعلن عن ترتيبات بخصوص حج 2025

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عبر بيان لها يوم أمس، السبت 12 أفريل، عن “ترتيبات وإجراءات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن”.

فبخصوص تنظيم دخول ومغادرة المعتمرين المملكة، حدد اليوم الأحد 13 أفريل آخر موعد لدخول المعتمرين المملكة، أما آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة: فحدد بيوم الثلاثاء 29 أفريل 2025.

أما بخصوص تنظیم دخول المقيمين إلى مدينة مكة المكرمة، اعتبارا من الأربعاء 23 أفريل، يُشترط لدخول العاصمة المقدسة تصريح عمل أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة أو حج ساري المفعول، وفقا لذات المصدر.

كما أعلنت الداخلية السعودية في إعلانها عن إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك”، وهذا اعتبارا من الثلاثاء 29 أفريل حتى 10 جوان 2025.

كما نبهت وزارة الداخلية السعودية أنه يمنع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارا من الثلاثاء 29 أبريل 2025.