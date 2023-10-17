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الداخلية الفرنسية ترفع دعوى ضد برلمانية قالت أن “حماس” حركة مقاومة

الشروق أونلاين
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الداخلية الفرنسية ترفع دعوى ضد برلمانية قالت أن “حماس” حركة مقاومة
ح. م
أعلن وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمنان، رفع دعوى قضائية ضد دنيال أوبونو، النائبة البرلمانية عن حزب "فرنسا الأبية" بدعوى "الإشادة بالإرهاب".

أعلن وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمنان، رفع دعوى قضائية ضد دنيال أوبونو، النائبة البرلمانية عن حزب “فرنسا الأبية” بدعوى “الإشادة بالإرهاب”.

سبب هذه الدعوى القضائية يعود لتصريحات أدلت بها النائبة، صبيحة اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر،عبر قناة “سود راديو” الإذاعية حول الوضع في فلسطين.

النائبة وفي إجابة عن سؤال الصحفي “هل حماس حركة مقاومة؟” قالت “نعم، هي  بأنها “مجموعة سياسية إسلامية، لديها جناح مسلح وهي تندرج ضمن المجموعات السياسية الفلسطينية التي تهدف إلى تحرير فلسطين وتقاوم  ضد الإحتلال”. لتضيف “هي تعرف نفسها هكذا، كذلك هكذا تعرّفها المنظمات الدولية”.

وهي تصريحات لم ترق للحكومة الفرنسية التي تدعم الكيان الصهيوني وتريد إدانة حركة “حماس” ووصفها بالحركة الإرهابية.

كما قامت حكومة ماكرون بمنع المظاهرات المؤيدة لفلسطين على أراضيها. والأمس، الإثنين، قامت بتوقيف القيادية الفلسطينية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، والمتواجدة بفرنسا من أجل “المشاركة في مؤتمرات مختلفة بفرنسا حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”. بدعوى أنها تمثل “تهديدا للنظام العام“.

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