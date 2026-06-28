الداخلية القطرية تعلن “استشهاد مواطن جراء الإصابة بشظايا”

قالت إنها ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية يوم الأحد، عن مقتل مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية. جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد أسفرت عمليات بحث روتينية لأمن السواحل عن “التأكد من استشهاد مواطن قطري. جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة”.

كما أصيب مقيم من جنسية عربية بجروح، في نفس الحادثة. وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو بحالة صحية مستقرة، يقول المصدر ذاته.

من جهة أخرى، أدانت الخارجية القطرية في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم، “الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة”.