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الجزائر

الداخلية تأمر الولاة بتمديد ساعات حراسة الشواطئ

الشروق أونلاين
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الداخلية تأمر الولاة بتمديد ساعات حراسة الشواطئ

أمر وزير الداخلية، إبراهيم مراد، ولاة الولايات الساحلية، الأربع عشرة، بتمديد حراسة الشواطئ بتقديمها بساعة في الفترة الصباحية و تأخيرها بساعة في الفترة المسائية. 

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، الخميسن أنه ضمانا لسلامة المصطافين، وحمايتهم من أخطار الغرق في الشواطئ، أبرق وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لجميع ولاة الولايات الساحلية، الأربع عشرة، بتعليمة لتعزيز الترتيبات الخاصة بحراسة الشواطئ، سيما بتمديد ساعات الحراسة لأعوان الحماية المدنية، من خلال تعديل التوقيت الجاري العمل به بتقديمه بساعة في الفترة الصباحية وتأخيره بساعة في الفترة المسائية

وتابع البيان “هذا ويبقى انخراط المواطنين أحسن سبيل لإيقاف سلسلة ضحايا حوادث الغرق سيما بالالتزام بالمسؤولية والحيطة، بتجنب السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة والمسطحات المائية، فضلا على الاقتداء بارشادات السلامة عند ارتياد الشواطئ المسموحة.”

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