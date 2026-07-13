الداخلية تحذّر: “أخبار مغلوطة” تستهدف الأمن الغذائي للبلاد

حول عدم صلاحية "الدلاع" للاستهلاك

استنكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل يوم الإثنين في بيان، ما تمّ تداوله من “أخبار مغلوطة، حول عدم صلاحية فاكهة البطيخ الأحمر للاستهلاك”. وقالت إنها تستهدف المساس بالأمن الغذائي للبلاد.

وجاء في بيان الداخلية أن “نتائج التحاليل المخبرية المنجزة، تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله من ادعاءات، لا تعدو أن تكون مجرد أخبار مغلوطة، هدفها المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد”.

ودعت الوزارة إلى “عدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغلوطة”. مذكرة بأن “الصحة العمومية تبقى في صلب اهتمامات السلطات، التي تسهر يوميا على حماية المستهلك وسلامته”.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة في ذات البيان، إلى أن ما تم التطرق إليه من قبل بعض الأشخاص أو الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، يعدّ “خرقا للمهام المنوطة بها”.

“ومن ثم، لابد أن تتقيد هذه الجمعيات، بالمبادئ والأسس اللازمة في مجال اختصاصها. مع رفع انشغالاتها إلى الجهات المخولة، دون الخوض في المواضيع التي ليست من صلاحيتها”، يقول المصدر.

كما ذكرت الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها، ضد كل مخالف. بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعية، طبقا لما تنص عليه أحكام القانون المتعلق بالجمعيات.