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الجزائر

الداخلية ترخص بتنقل الأزواج

الشروق
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الداخلية ترخص بتنقل الأزواج
أرشيف
كمال بلجود

طلبت وزارة الداخلية من ولاة الجمهورية تيسير تنقل الأزواج التابعين للجماعات المحلية، نتيجة للطلبات التي تتلقاها مصالح الوزير كمال بلجود في هذا الخصوص.

ونقلت مصادر متطابقة لـ”الشروق”، أن العديد من الطلبات قد تم رفعها لوزارة الداخلية، تتعلق أساسا بطلبات من الموظفين يلتمسون من خلالها مرافقة أزواجهم المدعوين إلى تغيير إقامتهم بحكم مهنتهم، والمثبتة بوثائق مبررة.

وأكد المصدر، أن وزير الداخلية قد طلب في مراسلة رسمية لولاة الجمهورية “العمل على تذليل العراقيل التي تعترض هذه الفئة المعنية”، وتم إخطار الولاة “بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لاسيما تلك المتعلقة بتوفير المناصب المالية، أو الترخيص المسبق بالنسبة للموظفين المتربصين، مع ضرورة السهر على المحافظة على الحقوق المهنية للمستخدمين المعنيين، في حدود تطبيق ما يسمح به القانون”.

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