الداخلية تستعجل الولاة و”الأميار” لضبط قوائم حجاج 2024

طالبت بشطب أسماء المتوفين والمتنازلين

استعجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر و”الأميار” لضبط كافة التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 2024، داعية الحجاج المعنيين بأداء المناسك إلى التعجيل في إصدار جوازات السفر البيومترية تحسبا لاستصدار التأشيرة، مع التأكيد على ضرورة شطب الأشخاص المتوفين من القوائم.

يبدو أن التحضيرات الخاصة بموسم الحج لهذه السنة انطلقت مبكّرا، فبعد الانتهاء من المفاوضات الخاصة بتكلفة الحج مع الجانب السعودي، وتحديد تاريخ أول رحلة من الجزائر نحو البقاع المقدسة يوم 19 ماي المقبل، طالبت وزارة الداخلية، في مراسلة اطلعت عليها “الشروق”، مسؤولي الدوائر والبلديات بضرورة تحيين الموقع الخاص ببيانات الجزائريين المعنيين بأداء المناسك تمهيدا لإدخال كافة المعطيات الشخصية ضمن المسار الإلكتروني السعودي بهدف التعجيل في إصدار التأشيرات.

وشدّد المصدر ذاته، على ضرورة شطب الأشخاص المتوفين من القائمة إضافة إلى الحجاج الذين قدّموا تنازلات كتابية بعد أن تعذر عليهم أداء المناسك والعمل في نفس الوقت، تضيف المراسلة، على إعداد قوائم جديدة محيّنة تنشر عبر المواقع الرسمية للبلديات مع التأكيد في نفس الوقت على ضرورة طباعة شهادة نجاح الحاج بالقرعة، والتي يشترط أن تحمل الرمز الشريطي المتكون من رقم تسجيل الحاج الفائز في المواسم السابقة تمهيدا لتسليمها للمعني.

واعتبرت الوزارة أن كل شهادة صادرة عن المصالح البلدية لا تتضمن الشروط سابقة الذكر ستكون مرفوضة سواء من قبل مصالح وزارة الصحة المعنية بإصدار الدفتر الصحي للحاج، أو على مستوى البنوك وكافة الفروع التابعة لها.

كما شدّدت مصالح الداخلية على ضرورة امتثال الحجاج للشروط الصحية التي سبق وأن تم التنبيه لها من خلال تقديم وثائق تؤكد سلامة وأهلية الحاج لأداء المناسك مسلمة من قبل اللجان الطبية الولائية، مشيرة إلى أن المصالح الولائية ستتكفل بتسليم دفاتر الحج للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر قصد ملئها وإمضائها، شريطة التأكّد المسبق من استكمال المعنيين لكافة الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي ودفع تكلفة الحج.

وفيما يتعلق بالأشخاص الحائزين على دفاتر الحج خارج القرعة، فإن هؤلاء -حسب المراسلة ذاتها- مطالبون بالتوجّه نحو مقرات المقاطعة الإدارية التابعة لهم قصد التسجيل في التطبيقة المحيّنة للقوائم الجديدة مرفقين بدفتر الحج وجواز السفر البيومتري، وهي الوثائق التي تمكّنهم من الحصول على شهادة النجاح.

بالمقابل، اطلعت “الشروق” على جدول الرحلات الخاص بالحجاج الجزائريين حيث ستكون أول رحلة نحو البقاع المقدسة بتاريخ 19 ماي المقبل، عبر 12 مطارا، في حين ستتكفل 3 شركات طيران بنقل الحجاج، وستعود أكبر حصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ستتكفل بنقل 21 ألف حاج من إجمالي حصة تعادل 41 ألف حاج، أي نصف المتجهين نحو البقاع المقدسة.

وبالنسبة لرحلات العودة من البقاع المقدسة، سبق وأن اتفق الديوان مع شركات الطيران، أن تنطلق أول رحلة من مطار جدة الدولي نحو الجزائر يوم 23 جوان المقبل، أي أن الحجاج الجزائريين سيمكثون في البقاع المقدسة 35 يوما بدلا من 30 يوما.