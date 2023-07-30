الداخلية تقطع عطلة ولاة الجمهورية بـ31 ولاية

للتصدي لأي طارئ ومعالجة مخلفات الحرائق الأخيرة

ألزمت وزارة الداخلية ولاة الجمهورية بقطع العطلة، وطالبتهم بالعودة إلى مكاتبهم حالا، إلى حين الانتهاء من طي ملف الحرائق والتكفل التام بالمتضررين وعائلات الضحايا، إلى جانب تعليمات وتوجيهات تحثهم على ضرورة مواصلة العمل لمواجهة أي طارئ، مع البقاء في حالة استنفار قصوى.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزارة الداخلية قد استنفرت كافة مصالحها لتحقيق تعامل جيد وحذر مع الأحداث الطارئة التي شهدتها البلاد، خاصة في منطقتي الوسط والشرق، نتيجة الحرائق الكبيرة التي اندلعت في الآونة الأخيرة، وخلفت وفاة 34 شخصا من بينهم 10 عسكريين.

وأضافت مصادرنا أن الوزارة الوصية قد طلبت من ولاة الجمهورية لـ31 ولاية، قطع عطلتهم السنوية، والعودة إلى المكاتب لاستئناف نشاطاتهم ومهامهم، والبقاء في حالة تأهب واستنفار قصوى، لمواجهة والتصدي لأي طارئ، خاصة بالمناطق التي شهدت حرائق على غرار ولايات البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، بومرداس، الطارف، مع استثناء ولاة بعض الولايات غير المعنية بخطر الحرائق وكذا ولاة الجمهورية للولايات العشر الجديدة، من قرار قطع العطلة السنوية بسبب هذه الظروف الاستثنائية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الوزارة الوصية قد سارعت إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لاحتواء موجة الحرائق بشكل كامل، إذ تم الانتهاء من إخمادها في مدة لم تزد عن 24 ساعة رغم شساعة المساحات الغابية التي مستها، وهي المهمة التي كانت ولاتزال على رأس الأولويات لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو حماية المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وانتقلت مصالح الداخلية إلى المرحلة الثانية وهي التكفل التام بتعويض المتضررين بعد الانتهاء من إجراء إحصاء شامل لهم، وذلك التزاما بتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد في “رسالة التعزية” التي بعث بها إلى أهالي الضحايا، على ضرورة وقوف الدولة إلى جانب المتضررين، مع الحرص الشديد على تسوية الملف وطيه في أقرب الآجال.

وتبعا لذلك، فقد أنشأت وزارة الداخلية لجنة متعددة القطاعات لدراسة ملفات تعويض المتضررين من حرائق الغابات، في حين تم إعلان حالة طوارئ واللجوء إلى مخططات يقظة للتصدي لمخلفات الحرائق المسجلة مؤخرا، والتي قدرت حسب أرقام المديرية العامة للغابات بـ75حريقا في الفترة الممتدة بين الفاتح جوان و26 جويلية 2023، كانت ذروتها بتاريخ 23 منه.

كما تم تنصيب خلايا لمجابهة الحرائق، ضمّت ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والفلاحة والتنمية الريفية، من خلال التنسيق مع مصالح ولاة الجمهورية والحماية المدنية والأمن والدرك والجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى تنصيب “لجان يقظة”، تستمر في العمل إلى غاية الفاتح أكتوبر المقبل، لمنع نشوب حرائق جديدة، وكذا ضمان عدم عودة ألسنة النيران للمساحات التي شهدت إطفاء حرائق خلال الأيام الماضية.

وتقوم المديرية العامة للحماية المدنية كل سنة وبصفة حصرية، بإرسال خارطة الولايات المهددة والأكثر عرضة للحرائق، موازاة مع دخول موسم الاصطياف، وذلك قصد التجند التام والتحضير الجيد لفتح وتهيئة مداخل ومسالك ثانوية جديدة على مستوى الغابات، لضمان التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية في حال نشوب حرائق.