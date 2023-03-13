الداخلية تلزم البلديات بصب منحة التضامن قبل شهر رمضان

عقب الترخيص بدفعها قبل توفر الاعتمادات المالية

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تاريخ التاسع من شهر مارس الجاري، لدفع منحة رمضان المقدرة بمليون سنتيم، حيث رخص الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بأن يتم دفعها على المكشوف، والذي يُقصد به ضخ الأموال قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتغطيتها، وذلك بعد استشارة وزارة المالية، وهو إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه، في حالات خاصة لتسريع صب الإعانة المالية على المستفيدين منها.

وقالت وزارة الداخلية، في مراسلة بعثت بها إلى ولاة الجمهورية، في الثامن مارس الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، إنه في إطار مباشرة عملية صرف منحة التضامن لشهر رمضان 2023، يجب صرف الإعانة قبل حلول شهر رمضان، وتقييد الاعتماد المالي الذي استفادت منه الولاية وتضمينه على بلديات الولاية حسب الاحتياجات المعبر عنها وفقا لعدد المسجلين وذلك قبل تاريخ 9 ماس، ويمكن تبليغ الاعتماد المالي العائد لكل بلدية قبل المصادقة من طرف الإدارة المركزية على فتح الاعتماد المالي المسبق الخاص بتقييد المبلغ الإجمالي في ميزانية الولاية.

وطلبت الوزارة من الولاة كذلك، الإيعاز للمسؤولين على مستوى البلديات من أجل تقييد الاعتماد المالي العائد لكل بلدية عن طريق فتح اعتماد مالي مسبق مباشرة بعد تلقيهم رسالة التبليغ واستكمال التداول على القوائم النهائية للمسجلين قبل تاريخ 9 مارس، والالتزام بالملف على مستوى المراقب المالي ومباشرة عملية تسديد المنحة على المكشوف من طرف أمين الخزينة ابتداء من 12 مارس، على أن تتم تسوية المبلغ المدفوع على المكشوف بعد وضع الاعتمادات المالية التي سيتم إلحاقها لهذه العلمية.

وشددت المراسلة، على ضرورة تحيين وضعية الدفع إلى غاية انتهاء جميع البلديات من تسديدها، قبل شهر رمضان، وموافاة مصالح الداخلية بأي انشغال من شأنه عرقلة سير العملية.