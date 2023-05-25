الداخلية: تنصيب خلية مركزية لمتابعة التقلبات الجوية

نصبت وزارة الداخلية، الخميس،خلية مركزية على مستوى الوزارة لمتابعة التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عددا من الولايات.

وأفاد بيان للوزراة أن الخلية ستعنى بمتابعة وتطورات الوضعية وضمان التكفل السريع بمخلفات التقلبات الجوية بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمصالح المختصة.

وزير الداخلية: تبسة وتيبازة تضررتا نسبيا من التقلبات الجوية

وكان وزير الداخلية إبراهيم مراد، قد كشف صباح الخميس أنه تم تسجيل بعض الأضرار نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة وتم التحكم فيها ولم تسجل لحد الساعة أية خسائر بشرية.

وأفاد الوزير ، الخميس، أن الولايات المتضررة نسبيا جراء التقلبات الجوية هي: تيبازة وتبسة.

وجاءت تصريحات وزير الداخلية خلال الجلسة العامة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية المنعقدة بالمجلس الشعبي الوطني.