-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الداخلية تُعلن عن 830 منصبًا جديدًا في 7 مقاطعات إدارية

الشروق أونلاين
  • 460
  • 0
الداخلية تُعلن عن 830 منصبًا جديدًا في 7 مقاطعات إدارية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الأحد، عن فتح 830 منصبا ماليا جديدا في مختلف الأسلاك، وذلك في إطار تجسيد المقاطعات الادارية السبعة بالهضاب العليا.

وأوضح  بيان للداخلية أن العملية تأتي في إطار تجسيد إنشاء المقاطعات الإدارية السبعة بالهضاب العليا (أفلو, بريكة, قصر الشلالة, مسعد, عين وسارة, بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ).

وسيتم تنظيم المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة وأسلاك المهندسين المعماريين ومهندسي السكن والعمران، وذلك بمجموع 830 منصبا ماليا, بعنوان سنة 2025.

ويفتح مجال الترشح لهذه المسابقة للمقيمين في البلديات التابعة للمقاطعات الإدارية المعنية، حيث يتم إيداع الملفات على مستوى مديرية الإدارة المحلية للولايات التي تتبعها هذه المقاطعات الإدارية، أي الأغواط، باتنة، تيارت، الجلفة، المسيلة والبيض،أو عن طريق الموقع الالكتروني: https://dgrhfs.dgtn.gov.dz.

وحددت الوزارة مدة التسجيلات بـ “15 يوما, ابتداء من اليوم الأحد”, مثلما تضمنه البيان.

مقالات ذات صلة
الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

الخارجية تطلق بوابة إلكترونية لفائدة المواطنين المسافرين إلى الخارج

التحول الرقمي في الجزائر رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

التحول الرقمي في الجزائر رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية جيجل

هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب ولاية جيجل

حادث خروج قاطرة عن مسارها بالعاصمة.. شركة SNTF توضّح  

حادث خروج قاطرة عن مسارها بالعاصمة.. شركة SNTF توضّح  

مقترح تسعيرة لكل الخدمات الطبية لدى الخواصّ قريبًا

مقترح تسعيرة لكل الخدمات الطبية لدى الخواصّ قريبًا

حبس 4 مسؤولين عن فاجعة ملعب “05 جويلية”

حبس 4 مسؤولين عن فاجعة ملعب “05 جويلية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد