الداخلية تُعلن عن 830 منصبًا جديدًا في 7 مقاطعات إدارية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الأحد، عن فتح 830 منصبا ماليا جديدا في مختلف الأسلاك، وذلك في إطار تجسيد المقاطعات الادارية السبعة بالهضاب العليا.

وأوضح بيان للداخلية أن العملية تأتي في إطار تجسيد إنشاء المقاطعات الإدارية السبعة بالهضاب العليا (أفلو, بريكة, قصر الشلالة, مسعد, عين وسارة, بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ).

وسيتم تنظيم المسابقات على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة وأسلاك المهندسين المعماريين ومهندسي السكن والعمران، وذلك بمجموع 830 منصبا ماليا, بعنوان سنة 2025.

ويفتح مجال الترشح لهذه المسابقة للمقيمين في البلديات التابعة للمقاطعات الإدارية المعنية، حيث يتم إيداع الملفات على مستوى مديرية الإدارة المحلية للولايات التي تتبعها هذه المقاطعات الإدارية، أي الأغواط، باتنة، تيارت، الجلفة، المسيلة والبيض،أو عن طريق الموقع الالكتروني: https://dgrhfs.dgtn.gov.dz.

وحددت الوزارة مدة التسجيلات بـ “15 يوما, ابتداء من اليوم الأحد”, مثلما تضمنه البيان.