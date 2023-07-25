الداخلية: مواصلة عملية إخماد 13 بؤرة حريق عبر 7 ولايات

كشفت وزارة الداخلية عن إخماد 80 بالمائة من الحرائق المندلعة عبر العديد من الولايات، فيما تعملية مصالح الحماية على إطفاء 13 بؤرة حريق موزعة عبر 7 ولايات.

وأوضحت الداخلية أن مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد غالبية الحرائق بنسبة (80) بالمئة، بعد التجند دون انقطاع طوال ليلة الإثنين، وتعزيز العمليات الميدانية برا بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الامكانيات بين الولايات.

كما تحققت هذه النتائج الايجابية بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الاطفاء المقحمة، التي حققت نتائج ملموسة، وبلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحراة.

فيما تتواصل عمليات الإخماد حاليا على مستوى (13) بؤرة حريق موزعة عبر سبع (7) ولايات، وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة.

بالموازاة، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم في الحرائق عمليات معاينة الاضرار، وإحصاء المتضررين، قصد المضي في إجراءات تعويضها. يؤكد البيان.

وصبيحة الثلاثاء، كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، عن الوضعية العامة لحرائق الغابات التي اندلعت في العديد من الولايات وراح ضحيتها عشرات الأشخاص من المدنيين والعسكريين.

وفي آخر تحديث لها ليوم الثلاثاء على الساعة 8 و30 دقيقة صباحا، أوضحت الحماية أن عدد الحرائق التي لاتزال مشتعلة بلغ 15 حريقا عبر 8 ولايات.

وفيما يلي الحرائق التي كانت مندلعة لحد الساعة 8 و30 دقيقة من صبيحة الثلاثاء: