الداربي الكبير بين المولودية والاتحاد يوم الأحد المقبل

في انتظار إعلان توقيت المباراة والملعب الذي سيحتضن هذه القمة

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، السبت، عن برنامج الجولة الـثانية، من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في موسمها الجديد والتي لن تكون مبتورة من اللقاءات مثل الجولة الأولى، بعدما أقصي المنتخب الوطني المحلي من المنافسة الإفريقية، ليتربع الداربي العاصمي على عرض الاهتمامات خلال الجولة المقبلة.

وعرفت الجولة الأولى تأجيل لقاءي مولودية الجزائر – شباب بلوزداد واتحاد العاصمة – شبيبة القبائل، بسبب مشاركة لاعبي الفرق الأربعة مع المنتخب المحلي في “الشان”، غير أن الجولة القادمة، ستلعب فيها كل المواجهات وفي الوقت المحدد بعد إقصاء “الخضر” من المحفل القاري السبت، بركلات الترجيح، على يد منتخب السودان، في ربع النهائي، حيث ستلعب لقاءات هذه الجولة أيام الـ 29 والـ 30 والـ 31 من شهر أوت الجاري، بحسب ما كشفته الرابطة في موقعها الإلكتروني.

وحددت الهيئة الكروية، يوم الأحد الـ 31 أوت، موعدا لداربي الجزائر، بين الاتحاد والمولودية، في انتظار إعلان توقيت انطلاق المباراة والملعب الذي سيحتضن هذه القمة، حيث ستجرى المواجهة في ظروف خاصة بسبب عدم وجود ملعب يليق بقيمة المواجهة رقم واحد في الجزائر، حيث يخضع ملعب 05 جويلية للصيانة بعدم حادثة الضحايا في اخر مواجهة من الموسم الماضي بين مولودية الجزائر ونجم مقرة، بالإضافة إلى ملعب نيلسون مانديلا الذي تم إعادة الأرضية فيه.

اعتماد ملعب الكاليتوس لاحتضان لقاءات اتحاد الجزائر فيه، لن يكون بالضرورة الملعب الذي سيحتضن الداربي باعتبار الاتحاد هو الفريق المستقبل، حيث من المنتظر أن يتم تحويل المواجهة إلى ملعب تشاكر بالبليدة، الذي يعتبر الوحيد في العاصمة القادر على احتضان مباريات من هذا الحجم، وسبق له احتضان لقاءات الداربي في السابق، غير أن القرار في الأخير يعود للسلطات المحلية، لبرمجة المواجهة على أرضيته، في انتظار ما ستعلن عنه الاتحادية في الساعات المقبلة، حول الملعب والتوقيت.