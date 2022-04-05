إمام الحرم المكي السابق يهدّد بمقاضاة برنامج تلفزيوني لهذا السبب

هدّد الداعية السعودي والإمام السابق للحرم المكي عادل الكلباني بمقاضاة برنامج تلفزيوني ساخر على قناة “أم بي سي” بسبب تقليده لشخصيته.

وأعاد الكلباني نشر تغريدة سابقة للنيابة العامة صباح الثلاثاء، تقول إن “التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم يمثّل جريمة معلوماتية”.

وكتب الكلباني في تعليقه على تغريدة النيابة العامة: “ولله الحمد والمنة”. كما أضاف في تغريدة لاحقة :”بحمد الله نحن في عصر الحزم والعزم. واللي ما أدّبوه أهله تأدبه المحاكم”.

ويتعلّق الأمر ببرنامج “ستوديو 22” الذي تبثّه قناة “أم بي سي” السعودية”، حيث يقلّد الممثل خالد الفراج شخصية الكلباني باستخدام تسمية “حلبان الحلباني” المستعارة.