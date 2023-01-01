الداعية راتب النابلسي في زيارة إلى الجزائر

يحل الداعية السوري، الدكتور محمد راتب النابلسي، ضيفا على الجزائر، نهاية الأسبوع الجاري، وبالضبط في ولاية وهران.

وبحسب ما أفاد إمام مسجد الأمير عبد القادر، الشيخ بحري البشير عبر حسابه على فيسبوك فإن الداعية سيلقي محاضرة بفندق AZ بحي البركي.

الفعالية ينضمها المسجد، تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية وهران السعيد سعيود يوم الخميس 5 جانفي.

والأبواب مفتوحة لجميع الراغبين في الحضور، ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا.

يذكر أن الداعية راتب النابلسي تلقى دعوة من مكتب الجزائر للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران.

والنابلسي داعية سوري، معاصر، له دروس ومحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير، والمنهج العلمي والمعرفة.

اشتهر بسلسلته عن أسماء الله الحسنى، وعن الشمائل النبوية. وهو رئيس هيئة الإعجاز القرآني.

له العديد من المؤلفات وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية. يقوم كذلك بإلقاء دروس دينية في مساجد سوريا والدول العربية الأخرى.