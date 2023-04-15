“الدامّة” يتصدر القائمة العربية في تصويت مسابقة نقاد الدراما

باب الواد تنقل الدراما الجزائرية إلى المشاهد العربي

تمكن مسلسل الدامة من فرض نفسه في مسابقة جوائز نقاد الدراما العربية، حيث تصدر العمل ترتيب القائمة العربية لأول مرة، في تصويت الجمهور.

وحقق المسلسل، الدامة 73 ألف تصويت، متقدما المتصدر للسباق في القائمة العربية، المصري ضرب نار، الذي حقق 25 ألف تصويت.

وأشارت الأرقام التي نشرت على حساب موقع مسابقة النقاد على الأنستغرام تصويت الجمهور على العمل الذي أحدث جدلا في الجزائر، وحقق نجاحا وصل إلى خارج الحدود.

وعرف مسلسل الدامة إشادة واسعة من قبل المتابعين والمهنيين، وحتى نقاد الدراما، خارج الوطن، حيث أثنى عليه الناقد اللبناني، خليل حنون، قائلا: “لفتني جداً هذا المسلسل الجزائري وفاجأني بمستواه في تقديم شخصياته وأهل الحي ومشاكلهم اليومية، هذا عدا التصوير والإخراج، والأهم الكاستينغ الموفق وأداء الممثلين، كما لفتني الممثلون الصغار وحضورهم وهم مواهب واعدة. شاهدت حلقتين وأنا متابع له. نحن العرب المشارقة غير معتادين بصفة عامة على مسلسلات بلاد المغرب العربي، وهذا المسلسل فرصة للتفاعل، بالنسبة لي فهمت حوالي ٨٠ في المائة من الحوارات، فأنا على معرفة باللهجة الجزائرية ومفرداتها من خلال أصدقاء ومعارف جزائريين أحتك بهم دائماً، وساعدتني معرفتي للغة الفرنسية والأغاني الجزائرية، وخاصة أغاني الشاب خالد، وأيضاً بعض التركيز”.

نجاح العمل الذي يعتبر الثالث في مسار الكاتبة، سارة برتيمة، وثاني تعاون لها مع المخرج يحي مزاحم بعد طيموشة، رافقه جدل كبير وصلب إلى قبة البرلمان حيث اتهم أصحاب المسلسل بالترويج للآفات الاجتماعية وتشجيع الانحرافات.

وموازاة مع النجاح الذي يحققه العمل، تواصل أرقام المشاهدة الصعود، حيث حققت الحلقة 23 من المسلسل 3 ملايين مشاهدة في ظرف 24 ساعة.