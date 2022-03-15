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رياضة

الدانماركي إريكسن يعود إلى المنتخب بعد 9 أشهر من السكتة القلبية

سليم.ع
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الدانماركي إريكسن يعود إلى المنتخب بعد 9 أشهر من السكتة القلبية

عاد اللاعب كريستيان إريكسن إلى قائمة المنتخب الدانماركي لكرة القدم، بعد تسعة أشهر من تعرضه لسكتة قلبية خلال إحدى مباريات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي أقيمت في 2021.

وذكر الاتحاد الدانماركي لكرة القدم في بيان له، أن اللاعب الذي عاد إلى المنافسات نهاية فيفري الماضي مع فريقه الجديد برينتفورد الإنجليزي، سيكون ضمن قائمة المنتخب الدنماركي لخوض المباراتين الوديتين أمام هولندا وصربيا، نهاية الشهر الجاري.

وقال مدرب المنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند للصحافيين إن إريكسن في حالة جيدة، وأضاف: ” لقد تابعته، كنت مؤخرا في لندن لرؤيته وتقييمه، رأيته في التمارين وخلال مباراة، وكان جسدياً قوياً للغاية”.

وعاد اللاعب الدانماركي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، من بوابة فريقه الجديد برينتفورد، عقب خضوعه لزراعة جهاز تنظيم نبضات القلب، بعد مغادرة إنتر الإيطالي، بما أن القوانين في الدوري الاحترافي الإيطالي لا تسمح له باللعب بجهاز تنظيم نبضات القلب.

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