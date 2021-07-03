-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الدانمارك تمرّ إلى نصف النهائي

علي بهلولي
  • 30
  • 0
الدانمارك تمرّ إلى نصف النهائي
احتفال لاعبي الدانمارك بِهدف مُسجّل ضد التشيك (صورة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)

بلغ منتخب الدانمارك مساء السبت، الدور نصف النهائي من عمر منافسة بطولة أمم أوروبا لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز الدانمارك بِنتيجة (2-1) على منتخب جمهورية التشيك، لِحساب ربع نهائي “أورو” 2020.

واحتضنت مدينة باكو عاصمة أذربيجان أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم هولندي.

وبادر منتخب “الفايكينغ” إلى التسجيل مُبكّرا، بِواسطة كلّ من: متوسط الميدان توماس ديلاني في الدقيقة الـ 5، والمهاجم كاسبر دولبيرغ في الدقيقة الـ 42 بينما أمضى توقيع فريق جمهورية التشيك لاعب الخط الأمامي باتريك شيك في الدقيقة الـ 49.

وفي الدور نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل، تلعب الدانمارك مع الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا.

وتُقام مواجهة منتخبَي إنجلترا وأوكرانيا مساء السبت.

وسبق لِمنتخب الدانمارك إحراز كأس أمم أوروبا نسخة السويد 1992، وبلوغ نصف نهائي طبعة فرنسا 1984.

مقالات ذات صلة
المباراة الأولى لـ “زفان”

المباراة الأولى لـ “زفان”

خبر مُطمئن لآدم الوناس

خبر مُطمئن لآدم الوناس

فريق إيطالي يُقدّم أجرة مغرية لـ “فارس”

فريق إيطالي يُقدّم أجرة مغرية لـ “فارس”

مخلّفات الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية

مخلّفات الجولة الـ 28 من عمر البطولة الوطنية

لاعبان جديدان يُعزّزان صفوف أواسط “الخضر”

لاعبان جديدان يُعزّزان صفوف أواسط “الخضر”

منع رؤساء الاتحاديات من البقاء في مناصبهم لِأكثر من عهدتَين

منع رؤساء الاتحاديات من البقاء في مناصبهم لِأكثر من عهدتَين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد