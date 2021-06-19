الدان يرد على آيت حمودة: الشعب واع وسيتصدى لأحقادكم

رد نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان، على تصريحات نورالدين آيت حمودة حول الأمير عبد القادر بالقول “إن الشعب واع وسيتصدى لأحقادكم”.

وقال الدان في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك إن المسار الوطني الجديد فجر أحقاد أبناء حزب فرنسا، مضيفا أن ووعي الشعب سينهي طابورهم “فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله”.

وأضاف الدان في منشوره “الذين يفشلون في صناعة الحاضر ويتأكد يوميا يأسهم السياسي من المستقبل يعودون إلى الماضي لمحاربة الموتى ومحاولة تحطيم المرجعيات الوطنية”.

وتابع الدان رده على نورالدين آيت حمودة بالقول “يبقى الأمير عبد القادر رحمه الله جبل المقاومة الأعلى قمة ورمز تأسيس دولة الجزائر الحديثة كما ويبقى عميروش رحمه الله رمز النوفمبرية والباديسية معا، وقائد تحرير الثورة من العملاء ، وتحرير الجزائر من الاستعمار” .

وأضاف نائب رئيس حركة البناء “من أراد خرق سفينة عميروش والأمير عبد القادر رحمهم الله سيتيه عن الوطن في قوارب الحرڤة السياسية ولن يجد له مكانا في قلوب وعقول الجزائريين”.

وأردف قائلا أن من يفعل ذلك “سيكون جزءا من منظومة الخيانة الفرنسية للأمير عبد القادر رحمه الله، أو منظومة خيانة الحركى للشهيدين عميروش والحواس رحمهم الله”