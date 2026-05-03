الدبلوماسية الجزائرية تتزعم البرلمان الإفريقي: فضاء جديد لتعزيز دعم فلسطين

تواصل الدبلوماسية الجزائرية ترسيخ حضورها الفاعل على الساحة الدولية، مستندة إلى تاريخ طويل من الالتزام بمبادئ التحرر الوطني وحق الشعوب في تقرير مصيرها. ويُعد انتخاب الجزائري فاتح بوطبيق رئيسًا للبرلمان الإفريقي محطة بارزة تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تحظى به الجزائر داخل القارة الإفريقية، ويفتح في الوقت نفسه فضاءً مؤسساتيًا جديدًا لتعزيز الدعم للقضية الفلسطينية في المحافل الإفريقية والدولية.

منذ استقلالها، ارتبطت الجزائر بمواقف ثابتة تجاه قضايا التحرر، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي شكلت محورًا أساسيًا في سياستها الخارجية. وقد عبّر العديد من قادتها، وفي مقدمتهم الرئيس هواري بومدين، عن هذا الالتزام الراسخ، معتبرين أن فلسطين ليست مجرد قضية سياسية، بل قضية مبدئية تتعلق بالعدالة ورفض كل أشكال الاستعمار والاحتلال.

يمنح تولي الجزائر رئاسة البرلمان الإفريقي (من خلال ممثلها فاتح بوطبيق للفترة 2026-2029) الجزائر منصة مؤسساتية هامة للتأثير في صياغة المواقف الإفريقية الجماعية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة. فالبرلمان الإفريقي، كإحدى مؤسسات الاتحاد الإفريقي، يمثل صوت الشعوب الإفريقية ويضطلع بدور متزايد في توحيد الرؤى وتعزيز الدفاع عن القضايا العادلة

وفي هذا الإطار، تبرز إمكانية توظيف هذا الموقع لتعزيز الحضور السياسي للقضية الفلسطينية داخل الأجندة الإفريقية، من خلال الدفع نحو مواقف جماعية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود لفضح ممارسات الاحتلال، والعمل على بناء موقف إفريقي أكثر صلابة في مواجهة الانتهاكات المستمرة. كما يمكن أن تسهم هذه الرئاسة في إعادة إحياء الزخم الإفريقي التاريخي الداعم لفلسطين، والذي شهد تراجعًا نسبيًا في بعض المراحل بفعل تعقيدات البيئة الدولية والتغلل الصهيوني في بعض الدول الإفريقية.

لا يقتصر الدور الجزائري على الجانب السياسي فحسب، بل يمتد إلى تعزيز التعاون البرلماني والتشريعي بين الدول الإفريقية بما يخدم قضايا التحرر والتنمية المستدامة. إذ تمثل الدبلوماسية البرلمانية أداة فعالة للتأثير الناعم، وتفتح آفاقًا لبناء تحالفات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والقيم الإنسانية المشتركة.

علاوة على ذلك، يعكس هذا الإنجاز نجاح الجزائر في انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تجمع بين الدفاع الثابت عن القضايا العادلة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، مما يعزز مصداقيتها كفاعل دبلوماسي يساهم في بناء نظام دولي أكثر عدلاً وتوازنًا.

في الختام، تشكل رئاسة الجزائر للبرلمان الإفريقي فرصة تاريخية لإعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان الإفريقي، وتفعيل آليات الدعم السياسي والدبلوماسي الفعال لها. كما تؤكد هذه الخطوة أن الجزائر، وفية لمبادئها التاريخية، تواصل أداء دورها كصوت للحق والعدالة في عالم يموج بالتحديات، مستثمرة كل فضاء دبلوماسي متاح لخدمة القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.