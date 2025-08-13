الدبلوماسية الجزائرية تحارب الحل الوهمي للاحتلال في الصحراء الغربيّة

تجسيدا لمبدأ حضاريّ ثابت في سياستها الخارجية... عزوز ناصري:

أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الأربعاء، أن الجزائر بدعمها اللامشروط للقضية الصحراوية العادلة “تجسد مبدأ حضاريا ثابتا في سياستها الخارجية النابعة من تجربتها النوفمبرية الرائدة”.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الأمة، عياش جبايلية، في اختتام الطبعة الـ13 للجامعة الصيفية لإطارات البوليساريو المنعقدة بولاية بومرداس، أوضح ناصري أن “الجزائر بدعمها الكامل واللامشروط للقضية الصحراوية العادلة، ومساندتها لحق الصحراويين في الاستقلال بأرضهم والتمتع بثرواتهم، إنما تجسد مبدأ حضاريا ثابتا في سياستها الخارجية النابعة من تجربتها النوفمبرية الرائدة ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، ومن تاريخها المجيد الذي أفردت له الذاكرة العالمية مقاما شريفا وأفحمت انتصاراته المقاربات الكولونيالية المزيفة وأثرت ملاحمه التاريخ بقانون ثابت ينص على زوال الاستعمار مهما تجبر وطال أمده”.

كما عبر بالمناسبة عن “اعتزازه باجتماع قيادات وإطارات الجمهورية الصحراوية على أرض الجزائر المنتصرة، حاضنة ثورات التحرر والبلد الذي قهر الاستعمار”.

من جهة أخرى، يشكل موقف الجزائر من القضية الصحراوية -يضيف ناصري- “امتدادا لإخلاص الجزائر لانتمائها الإفريقي ودفاعها عن مصالح إفريقيا وإيمانها بأن الأوان قد حان لتطهيرها من الاستعمار ونهب الثروات”.

كما يعتبر هذا الموقف “رسالة الدبلوماسية الجزائرية بإشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي يؤكد من كل المنابر أن الجزائر لن تتخلى عن القضية الصحراوية بوصفها قضية تصفية استعمار ويوجه بمرافقتها والوقوف ضد تصفيتها وفق الحل الوهمي الذي يسوق له الاحتلال الدخيل، بل حسمها وفق الحل الحقيقي الوحيد”.