الدبلوماسية الجزائرية تحقّق انتصارا جديدا في المنظمة الدولية للملكية الفكرية

حقّقت الدبلوماسية الجزائرية انتصارا جديدا على مستوى المنظمة الدولية للملكية الفكرية. حيث تمكّن الوفد الجزائري من تمرير مشروع قرار يتعلّق بمسألة بقيت مجمّدة منذ 1998.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلّع على القضية لـ”الشروق أونلاين”، فقد نجحت الجزائر في إقناع أعضاء المنظمة الدولية بتنظيم مؤتمرين حول ملكية المهارات التقليدية، والرسومات والنماذج الصناعية.

ووفق ما ذكره المصدر، فقد ظلّ هذا المشروع حبيس الأدراج منذ 24 سنة، بسبب معارضة الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان.

وقد تمكّن الوفد الجزائري، بعد مناقشات طويلة، من إقناع الأطراف المذكورة بجدوى تنظيم المؤتمرين. حيث تمّ اعتماد القرار بالإجماع في الجمعية العامة الـ63 للمنظمة، بين 14 و22 جويلية.