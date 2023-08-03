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الدبيبة: تمديد المرحلة الانتقالية في ليبيا يهدف لإفشال الانتخابات

الشروق أونلاين
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الدبيبة: تمديد المرحلة الانتقالية في ليبيا يهدف لإفشال الانتخابات
ح.م
عبد الحميد الدبيبة

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة يوم الخميس، إن تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد يهدف إلى “إفشال تنظيم الانتخابات”.

وقال الدبيبة في اجتماع لمجلس الوزراء بمدينة غدامس إن “الاستقرار هو الوسيلة الوحيدة لعقد انتخابات ناجحة، تزيد من عمر هذا الاستقرار لسنوات مقبلة”.

وتابع الدبيبة:”من يحاول تمديد المرحلة الانتقالية هدفه الحقيقي إفساد حالة الاستقرار، وإفشال الانتخابات”.مضيفا:”لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى، ولا حكومات موازية”.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد دعا يوم الأربعاء، إلى تشكيل “حكومة موحّدة” في البلاد، للإشراف على إجراء الانتخابات.

وهو ما حذّرت منه البعثة الأممية في ليبيا بدورها، باعتباره “مبادرة أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”.

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