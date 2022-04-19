الدبيبة: دور الجزائر مهمّ في دعم الانتخابات في ليبيا

غادر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الجزائر مساء الإثنين، بعد زيارة رسمية، حظي خلالها باستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان في توديع الدبيبة بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان و وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وعدد من أعضاء الحكومة.

واستقبل عبد الحميد الدبيبة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث تحدث الطرفان عن عدد من الملفات، على غرار الانتخابات المرتقب إجراؤها في ليبيا.

وفي تصريحه عقب اللقاء، قال الدبيبة إنّه أبرز للرئيس تبون “تصوّر حكومته للانتخابات في ليبيا. للانتقال بالبلاد من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار”.

كما تمّ التطرّق في خلال اللقاء إلى “الدور المهم للجزائر في دعم هذه الانتخابات. وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن”.

إلى جانب ذلك، تحدث الدبيبة مع الرئيس تبون عن “دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين. لاسيما في مجال النفط والغاز في ظل الظروف العالمية الراهنة“.

عبد الحميد الدبيبة يصل إلى الجزائر

مساء الإثنين، وصل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى الجزائر، على رأس وفد سياسي وأمني هام، لبحث التعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الدبيبة بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأاول أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بعدة وزراء.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أكدت يوم الإثنين، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وعددا من كبار المسؤولين في الحكومة من بينهم قادة أمنيون يتوجّهون إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وحسب ما نقلته رويترز، فإن هذه الزيارة “تمثل خروجا نادرا للدبيبة من طرابلس. منذ أن عيّن البرلمان في شرق ليبيا رئيس وزراء آخر”.

وكان الدبيبة قد رفض خطوة البرلمان، وسط مواجهة مسلحة بين الأطراف المتنازعة للسيطرة على الحكومة، يشير المصدر ذاته.

الرئيس تبون يستقبل وزيرة الخارجية الليبية

وفي 7 أفريل، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.

وجاء في تغريدة لرئاسة الجمهورية عبر تويتر “حضر اللقاء السيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والسيد عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية”.