الدبيبة عن قمة الجزائر: الآن أصبح موقف الأشقاء العرب “متقاربا” حول ليبيا

رحّب رئيس مجلس الوزراء في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء الأربعاء، بقرار القمة العربية في الجزائر، بالتأكيد على أولوية تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وقال الدبيبة في تغريدة على تويتر:”نرحّب بقرار القمة العربية في الجزائر بالتأكيد على أولوية الانتخابات، لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا”.

وأضاف:”الآن أصبح موقف الأشقاء العرب أكثر تقاربا. وصوت الليبيين أكثر وصولا: لا للتمديد، نعم للانتخابات”.

واختتمت أشغال قمة الجامعة العربية يوم الأربعاء، بإصدار “إعلان الجزائر”. وهو ينصّ على “دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي”.

كما يوصي “إعلان الجزائر”، بـ”تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا”.