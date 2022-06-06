الدبيبة: نحو تدشين خط بحري يربط الموانئ الجزائرية والليبية

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، بإطلاق إجراءات خاصة تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعريفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وجاءت تصريحات الدبيبة في كلمة له خلال افتتاح معرض صنع في الجزائر، المقام بالمدينة الرياضية في العاصمة الليبية طرابلس.

ودعا الدبيبة جميع الشركات الليبية ورجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار، متعهدا أيضا بالوصول إلى ترتيبات واضحة وعملية مع الجانب الجزائري لتسهيل التنقل بين البلدين، وتسهيل إجراءات نقل البضائع وإنشاء المشاريع الصناعية والاستثمارية في كافة الجوانب، سواء البنية التحتية والطاقة والتصنيع والخدمات وتبادل البضائع بين الجانبين.

وقال الدبيبة إن الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها مصادر خير ونماء لصالح الشعبين.

وأوضح “نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية”، مشيدًا في الوقت نفسه بكون الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الرسمي لفاعلية المنتجات الجزائرية في طرابلس.

وقال الدبيبة إن غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام.