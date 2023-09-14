الدبيبة يتغيب عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب ما تمر به ليبيا

وجه رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، خطابا إلى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، يعتذر فيه عن حضور أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجه رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، إلى مندوب ليبيا الدائم لدى بعثة الأمم المتحدة، يعتذر فيه عن حضور أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فحسب ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فكتب الدبيبة في خطابه “نظرًا لما تمر به بلادنا الحبيبة من أحداث مؤلمة تحول دون إمكانية مشاركة رئيس الوزراء بصفته وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف.”

الدبيبة أصدر أيضا تعليماته، حسب ذات المصدر، “للوزراء ومدراء الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزرات بوقف المشاركات في المؤتمرات والندوات والمحافل الخارجية إلا في الضرورة القصوى”.

وقد سبق وأعلن عبد الحميد الدبيبة، يوم اللإثنين عن حداد وطني مدة 3 أيام وتنطيس للأعلام، وذلك بسبب ما خلفه إعصال دانيال الذي ضرب البلاد.