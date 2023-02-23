الدبيبة يجتمع مع خبراء الزلازل بسبب انحسار مياه البحر في ليبيا

جانب من اجتماع الدبيبة مع خبراء الزلازل في ليبيا

انحسار مياه البحر ظاهرة طبيعية، ولا علاقة له بوقوع الزلازل. هذا ما أكده خبراء اجتمع معهم يوم الخميس رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

وحسب ما أفادت به منصة “حكومتنا” الرسمية في ليبيا، فقد عقد الدبيبة اجتماعا مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. بحضور مدير الهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي.

وخصّص هذا الاجتماع حسب المصدر “لمتابعة النشاط الزلزالي، وانحسار مياه البحر في ليبيا”. حيث أكد مدير إدارة علوم الزلزال نوفل الشنطة أن “انحسار مياه البحر أمر طبيعي، يحدث بسبب جاذبية القمر والشمس، ولا يمثل أية مخاوف”.

ومع ذلك، فقد أصدر الدبيبة “تعليمات بضرورة تقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي. وتزويده بالتقنيات الحديثة ليقوم بدوره المطلوب”.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّة صور ومقاطع فيديو، لما يبدو انحسارا لمياه البحر، في عدّة دول عربية على غرار ليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

لكن العلماء يؤكدون أن الأمر يتعلق بظاهرة طبيعية، لا تمتّ بأي صلة، من الناحية العلمية، للزلازل العنيفة التي ضربت عدّة أماكن بالمنطقة منذ مطلع فيفري الجاري.

واهتزّت كهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر الإثنين 6 فيفري، على زلزالين مدمّرين بشدّة 7.7، و7.6 درجات. وفي الـ20 من نفس الشهر، سجّل زلزالان جديدان بشدّة 6.4 و5.8 درجات بمنطقة هاتاي جنوبي تركيا أيضا.

وفي إيران وقعت هزّة ثانية فجر أمس الأربعاء، بشدّة 5.5 درجات في محافظة فارس جنوبي البلاد. بعد أقل من 24 ساعة على هزّة سابقة بشدّة 5.2 درجات في نفس المنطقة.

كما وقعت هزّات أخرى، كانت أعنفها صباح الخميس، بقوة 6.8 درجات، قرب الحدود بين إقليم شينجيانغ الصيني وطاجيكستان.