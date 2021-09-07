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الجزائر

الدجاج بـ450 دينار

الشروق
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الدجاج بـ450 دينار
أرشيف

تعرف أسواق اللحوم البيضاء ارتفاعا قياسيا منذ أسابيع، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 450 دينار، ما جعله يتحول إلى سلعة لا يستطيع محدودو الدخل اقتناءها.

يحدث هذا دون تدخل أو مجرد تصريح من السلطات العمومية ممثلة في وزارة التجارة، أو حتى اتحاد التجار، لتوضيح سبب هذا الارتفاع الجنوني، أو الكشف عن خطة وزارية لإعادة الأسعار إلى حدها المعقول، أي دون الـ300 دينار للكيلوغرام.

وشهدت مختلف البضائع، وفي مقدمتها الخضر والفواكه، ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة. وإذا كان البعض قد ربط ذلك بمناسبتين اجتماعيتين هما رأس السنة الهجرية وعاشوراء، إلا أن استمرار الارتفاع بداية سبتمبر يوحي بأن هذه الأسعار قد لا تعود إلى وضعها الطبيعي قريبا، وقد تتحول إلى أسعار ثابتة لهذه المواد، ما يعني معاناة إضافية يتجرعها المواطن مع الدخول الاجتماعي لهذا العام.

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