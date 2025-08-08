-- -- -- / -- -- --
الجزائر
إلكترونيا وبصفر ورقة:

الدخول الجامعي: هكذا يتم التسجيل النهائي لحاملي بكالوريا 2025

الشروق أونلاين
الدخول الجامعي: هكذا يتم التسجيل النهائي لحاملي بكالوريا 2025
ح. م

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيل النهائي للطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا 2025 سيكون إلكترونيا وبصفر ورقة ابتداء من يوم الأحد، 10 أوت على الساعة 00:00 إلى غاية 15 أوت، عبر الأرضيّة الرقميّة المخصصة للغرض

الوزارة أفادت أن الولوج إلى الأرضية الرقمية يكون عن طريق الحساب الظاهر في شهادة البكالوريا ثم التّأكد من التّوجيه حسب الموعد المخصص لكل طالب المبين في بطاقة التّوجيه.

ويتم دفع حقوق التّسجيل المقدرة بـ200دج وحقوق النقل المقدرة بـ150دج للمعنيين بالاستفادة من النقل الجامعي باستعمال البطاقة الذهبية حصرا.

بالنسبة للإيواء، فيتم تقديم طلب الإيواء للمعنيين بالإقامة عبر نفس الأرضية الرقيمة وهذا باختيار 03 إقامات على الأكثر.

كي يتحصل المعني على بطاقة الطالب الافتراضية المتعددة الخدمات مباشرة لتحميلها على هاتفه الذكي بعد إتمام عملية التّسجيل، حسب المصدر ذاته.

