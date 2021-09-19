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الجزائر

الدخول المدرسي: استكمال تلقيح منتسبي التربية في هذا التاريخ

الشروق أونلاين
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الدخول المدرسي: استكمال تلقيح منتسبي التربية في هذا التاريخ

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تنقّل الأطباء إلى المؤسسات التعليمية لاستكمال تلقيح منتسبي القطاع ضدّ فيروس كورونا اعتبارًا من هذا الثلاثاء.

وأكد بلعابد لدى ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، السبت، “تواصل عملية تلقيح منتسبي قطاع التربية”، مشيرًا أنّه بعد استشارة الوزارة الأولى، تمّ التنسيق مع وزارة الصحة، على تنقل الأطباء بدءًا من الدخول المدرسي المقرر الثلاثاء المقبل إلى المؤسسات التعليمية ليتمكن منتسبو القطاع من تلقي اللقاح بمؤسساتهم.

وجاء تصريح بلعابد، أيامًا بعد تأكيد مدير دعم النشاطات الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب خولالان، تلقيح 62 ألف عامل وموظف وأستاذ لحد الآن من بين 740 ألف مستخدم.

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