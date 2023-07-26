الدخول المدرسي المقبل.. بلعابد يكشف الجديد

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الأربعاء، أنّ الموسم الدراسي القادم 2023 – 2024 سيشهد تدريس اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، مع الاستعانة بأساتذة متخصصين في التربية البدنية للطور ذاته.

في لقاء صحفي عقده بالعاصمة، أفاد بلعابد أنّه سيتمّ بدء تلقين الانجليزية لتلاميذ الرابعة ابتدائي، اعتباراً من الموسم الدراسي الجديد.

وذكر الوزير أنّه سيتم الانتقال من تدريس أساتذة العربية لمادة التربية البدنية في الطور الابتدائي، إلى توظيف أساتذة متخصصين ومؤهلين، قبل افتتاح الموسم الدراسي ذاته.

وأضاف بلعابد أنّه سيجري مواصلة الرقمنة في مختلف المجالات واستغلال النظام المعلوماتي للوزارة.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أنّ الندوة الخاصة بتقييم امتحان مكتسبات التعليم الابتدائي، ستعنى بتقديم عرض حال لما أنجز في تجربة الموسم الدراسي الأخير، فضلاً عن رصد مدى تنفيذ الإجراءات التحضيرية للدخول المدرسي القادم.

وطمأن المسؤول الأول عن القطاع بأنّه جرى ضبط مختلف تدابير الدخول المدرسي المقبل ويتم اليوم الوقوف على جاهزية المديريات تحضيراً للدخول نفسه.