الدخول المدرسي تحت مجهر مفتشي التربية

زيارات إلى المدارس بحصيلة يومية للتأكد من انطلاق الدروس

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال المفتشة العامة للتربية، في متابعة الدخول المدرسي ابتداء من الـ21 سبتمبر الجاري، وهو تاريخ عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، عبر برمجة زيارات ميدانية لجميع المؤسسات التربوية، قصد التأكد من مدى انطلاق الدروس على مستواها، وكذا للوقوف على النقائص ومحاولة معالجتها بشكل آني، تفاديا لتراكمها.

وجهت المفتشية العامة للتربية الوطنية مراسلة لمنسقي هيئات التفتيش بالولايات، تحمل الرقم 543 مؤرخة في الـ14 سبتمبر الجاري، بناء على المنشور الإطار للدخول المدرسي 2022/2023 رقم 1285 المؤرخ في 19 جويلية 2022، تحثهم من خلالها على ضرورة تنظيم عملية متابعة الدخول المدرسي ابتداء من اليوم الأول لالتحاق 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة، من خلال عقد اجتماع هذا الأحد مع جميع المفتشين لكافة التخصصات، بيداغوجيا، إدارة، مالية وتغذية مدرسية، يتم خلاله شرح طريقة العمل ثم المرور إلى مرحلة توزيعهم على المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وتكليفهم بمهمة القيام بزيارات ميدانية إلى المدارس، للتأكد من مدى الانطلاق الفعلي للدروس لكافة المستويات وكذا للوقوف على النقائص المسجلة في حينها وإبلاغ المنسقين الولائيين بها، قصد حوصلتها في الجلسات التي تعقد بشكل دوري مع مديري التربية للولايات.

وطلبت المفتشية العامة من مفتشيها للأطوار التعليمية الثلاثة، موافاتها وقبل الساعة الثانية زوالا بحصيلة دقيقة عن عملية الدخول المدرسي بصفة يومية، عن طريق البريد الإلكتروني، خاصة أنه سيشهد العودة إلى اعتماد الدراسة بالنظام العادي، بعدما تم إقرار الاستغناء عن الإجراءات الاستثنائية للتمدرس على غرار التفويج.

وبخصوص أساتذة مادة اللغة الإنجليزية الذين ستسند لهم مهمة تدريس أقسام الثالثة ابتدائي، فإن فترة تكوينهم التهيئي في سبعة مقاييس ستنقضي هذا الاثنين، وهي العملية التي انطلقت رسميا في الـ8 سبتمبر الجاري، وأشرف عليها مفتشو المادة للطورين المتوسط والثانوي، لأجل تدريبهم على تعليمية اللغة الإنجليزية، التخطيط البيداغوجي، لاسيما ما تعلق بتحضير الدروس، إعداد المذكرات، المعالجة البيداغوجية، المناهج، التشريع المدرسي، علم النفس التروي، إلى جانب تسيير فوج تربوي، ليكونوا على أتم الاستعداد للالتحاق بأماكن عملهم في اليوم الأول من الدخول المدرسي، على أن تستمر العملية التكوينية التحضيرية البيداغوجية، أثناء الخدمة بصفة أسبوعية دون توقف، وذلك بغية الارتقاء بمستواهم وتمكينهم من التحكم في أقسامهم التربوية.

وفيما يتعلق بكتاب مادة اللغة الإنجليزية الجديد الذي شرع في طبعه بصفة رسمية في الـ6 سبتمبر الجاري، حصريا على مستوى مطبعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أوضحت مصادر “الشروق” بأن نسبة توزيعه على المستوى الوطني قد بلغت 95 بالمائة، إذ مست العملية في مرحلتها الأولى الولايات البعيدة والجنوبية، في حين تواصل المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي عملية توصيل المناهج إلى المدارس الابتدائية البالغ عددها 21 ألف مدرسة وبكميات وفيرة، لضمان وصولها إلى مليون و100 ألف تلميذ.

بالمقابل، فقد تمكن الديوان عن طريق إحدى المنصات الرقمية من تسويق 90 ألف كتاب إلكترونيا على المستوى الوطني.