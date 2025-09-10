الدخول المدرسي.. سعداوي يناقش آخر الترتيبات

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء الثلاثاء، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي خصصت لاستعراض مدى الجاهزية التامة للدخول المدرسي ومناقشة البرنامج التربوي المعتمد للأسبوع الأول.

وحسب بيان للوزارة حضر أشغال الندوة إطارات من الإدارة المركزية، مديرو التربية والمديرون المنتدبون حيث استعرض سعداوي مدى الجاهزية التامة للدخول مشدداً على أهمية استكمال عمليات التهيئة والترميم، وتجهيز الهياكل التربوية، وضمان توفير الوجبات الساخنة والإطعام المدرسي، فضلاً عن توزيع الكتاب المدرسي في الآجال المحددة، وتوفير التأطير البيداغوجي والإداري.

كما دعا الوزير إلى ضرورة ضبط التوزيعات الزمنية وتسليمها في وقتها، وضمان نظافة المؤسسات التعليمية وجاهزيتها لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف.

بعد ذلك تطرّق الوزير إلى أهداف ومحتوى وإجراءات الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، والذي سيكون خاصا بالصحة المدرسية تحت شعار “الصحة المدرسية… من أجل مستقبل صحي آمن”.

كما أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن برنامج الأسبوع الأول يهدف إلى تحقيق مقاربة العقل السليم في الجسم السليم. وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.

وسيتم تنفيذ البرنامج وفق مقاربة تتماشى مع خصوصيات كل طور تعليمي (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تنفذ خلال حصة واحدة يومياً، يؤطرها أستاذ وطبيب مختص دون التأثير على السير العادي للدروس.

وأكد الوزير على أهمية إشراك كل مكونات الأسرة التربوية، بما في ذلك أولياء التلاميذ، لإنجاح هذا البرنامج، مشدداً على ضرورة تعميمه على جميع المؤسسات التعليمية عبر الوطن، في إطار مقاربة شاملة لتعزيز الوقاية وترسيخ الثقافة الصحية في الوسط المدرسي.

وفي ختام مداخلته، شدّد سعداوي على أنّ هذه المبادرة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض، وتعكس التزام قطاع التربية الوطنية بتحقيق بيئة مدرسية صحية وآمنة تضمن تمدرساً ناجحاً ومطمئناً لجميع التلاميذ.