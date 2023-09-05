-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الدخول المدرسي
باقي بوخالفة
2023/09/05
60
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هذا موعد فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين
.. مداخيل إضافية تريح الحكومة
أخبار الجزائر ليوم الأحد 03 سبتمبر 2023
التلميذ خير الدين عكريش يمر للتصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية
الدرك الوطني: مخطط أمني لتفادي الحوادث خلال تساقط الأمطار
محاكمة الوزيرين بن مرادي وتمار في 12 سبتمبر
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
وزارة الدفاع توضّح حول حادثة اختراق دراجات مائية المياه الإقليمية الجزائرية
2023/09/03
رياض محرز يقرر الاعتزال بالمان سيتي
2023/09/04
نشرية خاصة: موجة حر شديدة تصل إلى 43 درجة عبر 9 ولايات
2023/09/03
الأولوية لهؤلاء في التوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين
2023/09/04
هكذا نصبت شركة وهمية على 3911 ضحية من 50 ولاية
2023/09/03
الرأي
المزيد
“الأمير عبد القادر الجزائري مُلهم الشعب الفلسطيني وأحرار العالم”
علي محمد الصلابي
2023/09/05
لماذا ستخسر فرنسا معركة العباءة؟
محمد سليم قلالة
2023/09/05
تحقيقٌ مع وزيرة بـالواتساب!
حسين لقرع
2023/09/05
ومن يقف مع المواطن؟
عبد الناصر بن عيسى
2023/09/04
فتنة آخر العمر!
سلطان بركاني
2023/09/04