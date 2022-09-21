-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الدخول المدرسي
باقي بوخالفة
2022/09/21
6
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
غلق مصلى محطة الخروبة.. المدير يخرج عن صمته
انتحار سيدة بعد مشاهدتها جريمة قتل بتيبازة
بالصور.. فوج جديد من 208 سائح أجنبي في زيارة استكشافية لولايتي الجزائر وتيبازة
وزير التربية يوضح بخصوص الامتحان الجديد لتلاميذ الابتدائي
الرئيس تبون بمناسبة الدخول المدرسي: آن موسم الجد والعمل
تأجيل محاكمة عبد الوحيد طمار وزير السكن السابق
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
Algérie Poste: Edahabia pour le paiement des manuels scolaires a distance
2022/09/19
تنبيه حول أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر 25 ولاية حتى صبيحة الخميس
2022/09/21
هل احتفلت ميغان ميركل برحيل الملكة إليزابيث؟
2022/09/21
بعد “الرشتة” و”مقروط اللوز”.. الشخشوخة الجزائرية في العالمية
2022/09/21
بعدما حكمتها 70 عاما.. بريطانيا تودع ملكتها الراحلة بجنازة مهيبة (فيديو)
2022/09/19
الرأي
المزيد
درسٌ من رئيس الشيلي!
حسين لقرع
2022/09/20
جيو إستراتيجية جنازة ملكة
محمد سليم قلالة
2022/09/20
الشهيد الحي الأسير القائد ناصر أبوحميد
2022/09/20
فرّقتهم الفتنُ وأطماع الخارج.. وجمعتهم الجزائر
سامي كليب
2022/09/19
متاهات العِلم في زمن الحرب
أبو بكر خالد سعد الله
2022/09/19