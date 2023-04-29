الدخول مجاني لأنصار اتحاد العاصمة في مباراة الجيش الملكي المغربي

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، أن الدخول سيكون مجانيا، بالنسبة لأنصارها والمشجعين الجزائريين الراغبين في حضور مباراة الجيش الملكي، التي سيحتضنها ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وقالت إدارة الإتحاد في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: “نعلم جمهورنا الوفي الراغب في حضور مباراة فريقنا أمام الجيش الملكي المغربي، سهرة الأحد، أن الفريق المضيف قرّر مجانية الدخول للمشجعين الجزائريين”.

وأضافت في بيانها: “خصص للأنصار المدرج رقم 21، من ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وبمجرد تقديم جواز السفر ستمنح لهم التذاكر”.

ويواجه اتحاد العاصمة مضيّفه الجيش الملكي سهرة الأحد، بداية من الساعة الثامنة، في إطار إياب ربع نهائي كأس الكاف.

وحسم الاتحاد مباراة الذهاب بالجزائر، لصالحه بثنائية نظيفة.