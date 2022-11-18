الدخول مجّانا لِملعب مباراة الجزائر وسيراليون

يُمكن للجمهور والجالية الجزائرية في الإمارات تحديدا، الدخول إلى الملعب مجّانا. لِمتابعة مباراة المنتخب الوطني المحلّي ونظيره من سيراليون.

وتُجرى هذه المباراة التحضيرية السبت على الساعة السابعة مساءً بِتوقيت الإمارات، والرّابعة عصرا بِتوقيت الجزائر.

وتُقام المواجهة بِملعب الفجيرة الإماراتية، وهو منشأة رياضية معشوشبة طبيعيا، دُشّنت عام 1986، وتتّسع لِأكثر من 10 آلاف مُتفرّج.

ويعرف الناخب الوطني مجيد بوقرة ميدان المباراة جيّدا، حيث سبق له اللّعب في منصب مدافع ضمن صفوف نادي الفجيرة الإماراتي ما بين 2014 و2016، كما درّب الفريق ذاته في موسم 2019-2020.