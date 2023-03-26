الدخول مجّاني للجمهور الجزائري في مباراة النيجر

يُمكن للجمهور الجزائري متابعة مباراة “الخضر” والنيجر بِتونس مجّانا، هذا الإثنين على الساعة الخامسة مساءً.

ويحتضن المباراةَ ملعبُ “حمّادي العقربي” بِالعاصمة التونسية، وهو منشأة رياضية فخمة تتّسع لِنحو 60 ألف متفرّج.

وقال رئيس “الفاف” جهيد زفيزف إن هذا القرار اتُّخذ بِالتنسيق بين السلطات الرياضية للجزائر وتونس، وأيضا سفيرَي البلدَين الشقيقَين.

وأضاف أن المُتفرّج الجزائري سيُطلَب منه إجراء واحد، وهو إظهار جواز السّفر قبيل الدخول إلى الملعب.

وتوقّع جهيد زفيزف أن يحضر عدد مُحترم من الجمهور الجزائري لِدعم رجال الناخب الوطني جمال بلماضي، خاصّة من شرق البلاد، لِاقتراب المنطقة من الجارة التونسية.

وأدلى الرّجل الأوّل في المبنى الكروي لِدالي إبراهيم بِهذه التصريحات، الأحد، بِالمطار الدولي “الهواري بومدين”. حينما كان وفد المنتخب الوطني يستعدّ للسّفر إلى تونس.