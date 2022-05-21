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رياضة

الدخول مجّاني للجمهور في مباراة الجزائر وفلسطين

علي بهلولي
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الدخول مجّاني للجمهور في مباراة الجزائر وفلسطين
لقطة من مباراة أواسط الجزائر وأكابر فلسطين، عام 2018.

يُمكن للجمهور الجزائري أن يرتاد ملعب “5 جويلية 1962” مجّانا، خلال مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره الفلسطيني.

وتُجرى هذه المباراة الودّية، الأحد على الساعة السادسة مساءً.

واتّخذت وزارة الشباب والرياضة بِالتنسيق مع “الفاف” هذا القرار، بِسبب الطابع “الأخوي” للمباراة. وحتى لا يُحرم أيضا الجمهور الفلسطيني المُقيم بِالجزائر، من متابعة لاعبي منتخب بلاده.

هذا وسيرتدي المنتخب الوطني لِفئة أقلّ من 23 سنة لباسًا أخضرَ، نظير زيّ أبيض للفريق الفلسطيني. كما اتّفق مسؤولو المنتخبَين واتحادَي الكرة، على إجراء عدّة استبدالات للاعبين.

وكان وفد منتخب فلسطين قد حلّ بِالجزائر، الجمعة.

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