-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الدراجة الجبلية.. فضيتان للجزائر في المرحلة الثالثة من طواف “كاب بون” الدولي

عمر سلامي
  • 459
  • 0
الدراجة الجبلية.. فضيتان للجزائر في المرحلة الثالثة من طواف “كاب بون” الدولي
ح.م

رفع المنتخب الوطني للدراجات الجبلية، رصيده إلى 6 ميداليات فضية، بعد إجراء المرحلة الثالثة من طواف كاب بون الدولي.

وفاز الدراج عمر زڨاي بالميدالية الفضية للأواسط للمرحلة الثالثة ومختار بلحوت بفضية سباق ماستر 2 من طواف كاب بون الدولي 2025 للدراجة الجبلية، على مسافة 35 كلم.

وكان زڨاي قد فاز بالميدالية الفضية للأواسط للمرحلة الثانية من طواف كاب بون الدولي التي جرت في تونس على مسافة 92 كلم.

وفي المرحلة الأولى نالت الجزائر ثلاث ميداليات فضية، بفضل عمر زقاي وخالد غوباش ومختار بلحوت.

الدراجة الجبلية.. 3 فضيات للجزائر في المرحلة الأولى من طواف كاب بون الدولي

وأحرز المنتخب الوطني للدراجات الجبلية 3 ميداليات فضية، في المرحلة الأولى من طواف كاب بون الدولي 2025.

ونال الميداليات الفضية كل من عمر زڨاي ، مخالد غوباش ومختار بلحوت.

ويجري طواف كاب بون الدولي بتونس في الفترة من 4 الى 7 سبتمبر الجاري.

مقالات ذات صلة
مدرب غينيا: هذا الشخص قد يُسرّب خطّتي لِبيتكوفيتش!

مدرب غينيا: هذا الشخص قد يُسرّب خطّتي لِبيتكوفيتش!

مباراة بوتسوانا أدخلت الشك في قلوب المناصرين

مباراة بوتسوانا أدخلت الشك في قلوب المناصرين

بالفيديو.. مبابي يعادل رقم تييري هنري

بالفيديو.. مبابي يعادل رقم تييري هنري

بالصور.. آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل التنقل لمواجهة غينيا

بالصور.. آخر حصة تدريبية لـ”الخضر” قبل التنقل لمواجهة غينيا

بيان من إدارة أولمبي الشلف بخصوص انتقال “إيفرا” إلى الاتحاد الليبي

بيان من إدارة أولمبي الشلف بخصوص انتقال “إيفرا” إلى الاتحاد الليبي

عبد الرحمن دغموم يدخل اهتمامات الأهلي المصري

عبد الرحمن دغموم يدخل اهتمامات الأهلي المصري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد