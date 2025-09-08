الدراجة الجبلية.. فضيتان للجزائر في المرحلة الثالثة من طواف “كاب بون” الدولي

رفع المنتخب الوطني للدراجات الجبلية، رصيده إلى 6 ميداليات فضية، بعد إجراء المرحلة الثالثة من طواف كاب بون الدولي.

وفاز الدراج عمر زڨاي بالميدالية الفضية للأواسط للمرحلة الثالثة ومختار بلحوت بفضية سباق ماستر 2 من طواف كاب بون الدولي 2025 للدراجة الجبلية، على مسافة 35 كلم.

وكان زڨاي قد فاز بالميدالية الفضية للأواسط للمرحلة الثانية من طواف كاب بون الدولي التي جرت في تونس على مسافة 92 كلم.

وفي المرحلة الأولى نالت الجزائر ثلاث ميداليات فضية، بفضل عمر زقاي وخالد غوباش ومختار بلحوت.

الدراجة الجبلية.. 3 فضيات للجزائر في المرحلة الأولى من طواف كاب بون الدولي

وأحرز المنتخب الوطني للدراجات الجبلية 3 ميداليات فضية، في المرحلة الأولى من طواف كاب بون الدولي 2025.

ونال الميداليات الفضية كل من عمر زڨاي ، مخالد غوباش ومختار بلحوت.

ويجري طواف كاب بون الدولي بتونس في الفترة من 4 الى 7 سبتمبر الجاري.