الدراجون الجزائريون ما بين المركز الثامن والـ15

ألعاب التضامن الإسلامي

احتل الدراج الجزائري صلاح الدين الأيوبي شركي، المرتبة الثامنة في سباق المطاردة الفردي، الذي جرى السبت، على مسافة 4 كيلومترات بمدينة قونيا التركية، في إطار ألعاب التضامن الإسلامي 2022، في الوقت الذي حل فيه مواطنوه الخصيب ساسان ولطفي تشمباز بالمركزين 13 و15 على التوالي.

وحقق شركي وقتا قدره 4 د و32 ثا، في ما أنجز زميليه ساسان وتشمباز 4 د و37 ثا و4 د و38 ثا تواليا.

وفاز بهذا السباق الدراج الأوزبكي اليشار زومكان (4د 22ثا) متفوقا على مواطنه ديميتري موسكوف (4 د 22 ثا) والإيراني عايدين علي ياري (4 د 25 ثا) اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكانت المنافسة قد انطلقت يوم الجمعة، حيث عرفت احتلال الدراج الجزائري يسين شعلال، المركز التاسع في نهائي “سكراتش” ضمن منافسات دراجة المضمار، في الوقت الذي احتل فيه مواطنه الخصيب ساسان المركز التاسع في نفس السباق.

ويشارك المنتخب الوطني بخمسة دراجين في منافسات “دراجة المضمار” للألعاب الاسلامية المقررة من 5 الى 8 أوت الجاري، حيث يضم ثلاثة دراجين آخرين وهم: لطفي تشمباز، محمد نجيب عسال، وصلاح الدين الأيوبي شركي. بالإضافة إلى اختصاص سكراتش الذي شارك فيه الثنائي شعلال وساسان، سيخوض الفريق الجزائري ثلاثة سباقات على المضمار وهي: الاومنيوم سباق النقاط والمطاردة الفردية.

وستشارك الجزائر أيضا في سباق الدراجات على الطريق المبرمجة من 11 إلى 13 أوت والتي سيشارك فيها سبعة دراجين ويتعلق الأمر بعز الدين لعقاب، يوسف رقيقي، نسيم سعيدي، حمزة يسين، محمد أمين نهاري، حمزة منصوري وإسلام منصوري.

بالإضافة إلى سباق ضد الساعة (فردي) المبرمج على مسافة 42 كلم، سيشارك الدراجون الجزائريون في السباق على الطريق على مسافة 148 كلم.

وقبل الانتقال إلى تركيا، وضعت التشكيلة الوطنية آخر اللمسات خلال تربص زرالدة حيث تدربت لمدة ثلاث ساعات في اليوم تحت إشراف المدربين عبد الباسط حناشي (مضمار) ومحمد مختاري (طريق).